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Николаевское подполье сообщило об ударе ВС РФ по пригороду Харькова

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ нанесли удар по пригороду Харькова

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ночью был прилет по пригороду Харькова», — поделился Лебедев.

Других подробностей он не привел.

До этого Лебедев сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одессе.

Также Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны за сутки сбили шесть ракет ATACMS, 191 украинский беспилотник и управляемую авиабомбу Hammer.

Российские войска нанесли ракетный удар по военным целям в украинском городе Чернигове, в результате чего там, предположительно, был уничтожен командный пункт Вооруженных сил Украины.

Кроме того, была нанесена серия точных ударов по позициям Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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