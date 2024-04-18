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В Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы

«Общественные новости»: в Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы

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Shutterstock

В Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости» («Суспільні новини»).

Подробности о взрывах не приводятся. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 6:14 по мск и звучит до сих пор.

До этого сообщалось о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях Украины.

Взрывы произошли в Вышгородском районе Киевской области около 00:56 по мск. С 0:08 по 1:27 по мск в Киевской области действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

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