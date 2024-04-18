Украинские военные опасаются обрушения фронта уже этим летом

Линия фронта на Украине может рухнуть уже этим летом по причине острой нехватки боеприпасов и потери мотивации среди военнослужащих ВСУ. Об этом пишет Politico.

«Моральный дух среди военнослужащих [Вооруженных сил Украины] подавлен безжалостными бомбардировками, отсутствием современного оружия и потерями на поле боя», — сообщает издание.

В статье приводятся мнения неназванных высокопоставленных офицеров, которые заявили о вероятности обрушения оборонительного фронта украинской армии из-за отсутствия должного количества артиллерийских боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Politico указывает, что даже частичная победа России поставит крест на надеждах Киева по вступлению в ЕС и НАТО.

16 апреля стало известно, что в США боятся обрушения обороны Часова Яра, что приведет к изменению соотношения сил на этом участке фронта.

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