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Силы ПВО сбили 21 цель над Белгородом и Белгородским районом, пострадал человек

Гладков: над Белгородским районом сбита 21 цель, пострадала женщина

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Алексей Баусин/«Газета.Ru»

Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно справилась с уничтожением 21 воздушной цели, приближавшейся к городу Белгород. Об этом сообщил глава региона, Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, один человек получил ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и район. Эту информацию также подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

В деревне Разумное была повреждена кровля и разрушена одна из стен частного жилого дома в результате непосредственного попадания. Женщина получила осколочное ранение левой стопы, сообщил глава региона.

Также сегодня ночью в Воронежской области при атаке БПЛА пострадала женщина. В настоящее время она находится под наблюдением медицинского персонала.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.

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Атаки БПЛА на Россию
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