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Армия Израиля ударила по «значимой террористической» инфраструктуре «Хезболлы»

ВВС Израиля нанесли удар по объекту, относящемуся к системе ПВО «Хезболлы»

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Ammar Awad/Reuters

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали «значимую террористическую инфраструктуру», относящуюся к системе противовоздушной обороны (ПВО) шиитского движения «Хезболла», на востоке Ливана. Об этом в Telegram-канале заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Истребители ВВС Израиля нанесли удар по значимой террористической инфраструктуре «Хезболла», используемой системой противовоздушной обороны этой террористической организации, в северном Баальбеке», — сказано в сообщении.

16 апреля израильская армия объявила о ликвидации одного из командиров ракетных войск батальона специального назначения «Радван» в составе боевого крыла движения «Хезболла», ответственного за центральные и западные регионы Ливана.

До этого пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что истребители ВВС Израиля ударили по военному объекту «Хезболлы» в Ливане. Удар был нанесен в ответ на обстрелы северных районов Израиля в ночь на 14 апреля. Военные проинформировали, что целью удара стал «крупный объект «Хезболлы» по производству оружия».

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