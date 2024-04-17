Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине допустили появление уголовников-офицеров в рядах ВСУ

Нардеп Шуляк заявила, что мобилизованные заключенные могут стать офицерами ВСУ

close
100%
Фонд госимущества Украины

Мобилизованные в рамках нового законодательства украинские заключенные могут стать в том числе офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ), занимая командные должности. Об этом заявила народный депутат Украины от правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров», — заявила Шуляк, заявления которой опубликованы на сайте украинского парламента.

Нардеп отметила, что Верховная рада в данный момент вынуждена принимать непопулярные в народе решения. Согласно новому закону о мобилизации, в армию могут призвать осужденных практически по любой статье, кроме убийства, педофилии, а также виновных в ДТП со смертельным исходом — если осужденные на момент аварии находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

До этого газета Politico посчитала, что Украина сталкивается с экзистенциальным кризисом, в подобной борьбе невозможно одержать победу без мобилизации всего населения страны.

Ранее американский журналист рассказал о самых уязвимых сторонах ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами