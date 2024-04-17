На Украине допустили появление уголовников-офицеров в рядах ВСУ

Мобилизованные в рамках нового законодательства украинские заключенные могут стать в том числе офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ), занимая командные должности. Об этом заявила народный депутат Украины от правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров», — заявила Шуляк, заявления которой опубликованы на сайте украинского парламента.

Нардеп отметила, что Верховная рада в данный момент вынуждена принимать непопулярные в народе решения. Согласно новому закону о мобилизации, в армию могут призвать осужденных практически по любой статье, кроме убийства, педофилии, а также виновных в ДТП со смертельным исходом — если осужденные на момент аварии находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

До этого газета Politico посчитала, что Украина сталкивается с экзистенциальным кризисом, в подобной борьбе невозможно одержать победу без мобилизации всего населения страны.

Ранее американский журналист рассказал о самых уязвимых сторонах ВСУ.