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На Украине исчезли очереди перед военкоматами

Politico: на Украине исчезли очереди добровольцев перед военкоматами

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Reuters

Перед военкоматами на Украине исчезли очереди добровольцев. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Украину уже покинули 650 тысяч мужчин боеспособного возраста. Отмечается, что большинство украинских мужчин пересекли границу незаконно.

Также газета пишет, что два года назад поезда, направлявшиеся с Украины, перевозили почти исключительно женщин, детей и стариков, искавших убежища. Сейчас ситуация изменилась. На этой неделе треть пассажиров одного из поездов были мужчинами боеспособного возраста.

Днем 17 апреля начальник отдела оперативной работы представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Сергей Переверзев заявил, что солдаты украинской армии стояли на блокпостах в Авдеевке с макетами автоматов.

Днем 16 апреля Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят быстрее увольнять граждан с российским паспортом.

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