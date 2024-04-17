В зону СВО направят бункеры для российских военных

В апреле в зону проведения специальной военной операции (СВО) поступят три мобильных бункера для защиты личного состава Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора компании-разработчика «Доргеотех» Алексея Девятилова.

По его словам, два бункера имеют длину 4,5 метра, третий — 6 метров. Как отметил глава компании, в зоне спецоперации самыми востребованными являются первые бункеры, так как они меньше весят. Кроме того, у них самый ходовой размер, они рассчитаны на восемь человек, отметил он.

Как рассказал Девятилов, бункеры «Доргеотеха» используются на Артемовском и Донецком направлениях СВО.

Он также заявил, что в настоящее время осуществляется подготовка к проведению государственных испытаний изделий.

«В ближайшее время пройдут предварительные испытания бункеров, далее состоятся государственные испытания», — уточнил директор компании.

До этого Девятилов рассказал, что экспериментальный мобильный бункер-укрытие спас шестерых бойцов Вооруженных сил РФ. Он заявил, что бункер успешно справился со своей задачей. Однако при этом соблюдались не все правила эксплуатации.

Ранее разработчики показали в Госдуме передвижной бункер и щит-невидимку для военных в зоне СВО.