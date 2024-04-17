В Крыму считают, что ВСУ сотрудничают с Западом в нападениях на полуостров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Крым по западному сценарию. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

«Уверен, что попытки украинских боевиков атаковать Крым беспилотниками и ракетами являются частью разработанного и переданного Киеву западного сценария. Тем более, что страны НАТО помогают украинским войскам с воздушной разведкой и наведением ударов», — заявил Шеремет.

Депутат указал на закономерность: как только в небе над Черным морем появляется беспилотник одной из стран Североатлантического альянса, приближающийся к границам России, то через некоторое время ВСУ пытаются нанести удар по территории Крыма или других причерноморских регионов России.

До этого зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов не исключил причастности сил НАТО к обстрелу военного аэродрома в крымском городе Джанкой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине пригрозили разрушить Крымский мост.