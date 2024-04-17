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Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах

Песков подтвердил данные СМИ о начале вывода российских миротворцев из Карабаха

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию азербайджанских СМИ, которые сообщили о том, что российский миротворческий контингент покидает Нагорный Карабах.

«Азербайджанские СМИ сообщили о начале вывода российских миротворцев? Да, это действительно так», — сказал Песков.

15 апреля сообщалось, что Азербайджан вернул Армении всех задержанных военнопленных, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян 15 апреля заявил, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном на основе трех принципов, уже согласованных между двумя странами.

Он уточнил, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществлении делимитации между республиками, а также разблокировании региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства.

До этого министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны Вооруженных сил Армении.

Ранее российские пограничники были размещены на границе Армении по просьбе Пашиняна.

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