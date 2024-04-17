Стало известно, во сколько Израилю обошлось отражение атаки Ирана

Отражение атаки Ирана обошлось Израилю в более чем 1 млрд долларов в виде потраченных материалов. Об этом сообщает издание Financial Times.

В статье говорится, что бывший израильский военный чиновник оценил стоимость обороны в более чем 1 млрд долларов в виде потраченных материалов, не считая того, во что обошлась США, Франции и Великобритании отправка самолетов.

16 апреля президент Ирана Эбрахим Раиси во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что деструктивные действия Соединенных Штатов и ряда западных государств вынудили нанести ответный удар по Израилю.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Израиль определился с ответом на атаку Ирана.