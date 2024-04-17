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В России упростят процедуру приема на вооружение опробованных в СВО средств

Шойгу поручил упростить процедуру приема на вооружение применяемых в СВО средств

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Александр Казаков/РИА Новости

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил максимально упростить процедуру приема многообещающих средств на вооружение Вооруженных сил, если они прошли положительные испытания в зоне специальной военной операции, а оборонные предприятия готовы быстро осуществить серийное производство. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

По данным ведомства, генерал армии проверил выполнение указаний по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения бойцов с учетом опыта СВО. Министру продемонстрировали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, спецтехники и военно-технического имущества.

Поручение Шойгу дал своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления Минобороны.

В марте министр сообщал, что Южный военный округ (ЮВО) получает более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники. В регионе также завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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