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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны сообщило, что артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

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РИА Новости

Артиллерийский расчет «Ноны-СВК» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Уточняется, что цель обнаружили при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ведомстве добавили, что корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени. Это позволило уничтожить военные объекты ВСУ минимальным количеством выстрелов.

16 апреля российские военные группировки войск «Юг» смогли занять опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

До этого сообщалось, что на Авдеевском направлении группировка «Центр» ВС РФ улучшила свое тактическое положение и нанесла поражение силам противника.

Боевые столкновения проходили в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино Донецкой народной республики. Поражение было нанесено живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заблудился и попал в плен к российским военным.

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Операция на Украине
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