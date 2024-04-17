Американский журналист рассказал о самых уязвимых сторонах ВСУ

Нехватка боеприпасов, хорошо обученных войск и средств противовоздушной обороны являются самыми критическими проблемами для Вооруженных сил Украины. Об этом написал обозреватель газеты New York Times (NYT) Марк Сантора.

По словам журналиста, в условиях усиления атак российских войск каждая из этих проблем в отдельности усугубляет воздействие других уязвимых факторов и повышает риск того, что украинская оборона будет прорвана.

Автор подчеркнул, что из-за недостатка снарядов украинская сторона не в состоянии отражать артиллерийские удары, поэтому пехотинцам ВСУ приходиться удерживать свои позиции против волн атак российской армии. При этом для тысяч украинских солдат, перебрасываемых из тыла на фронт, остро встает проблема обеспечения надлежащей боевой подготовки. Однако никакая подготовка, отметил Сантора, не сможет защитить украинскую пехоту от воздействия мощных российских планирующих бомб.

Журналист выразил мнение, что перебои в поставках Киеву западных систем ПВО позволили России добиться большего успеха в атаках на украинские критически важные объекты.

До этого в США заявили о возможности ВС РФ беспрепятственно продвигаться вглубь Украины.

Ранее сообщалось, что российская армия приблизилась к границе Часова Яра.