В ЕС высказались насчет «железного купола» над Украиной

Европейский союз и его партнеры, поставляющие Киеву вооружения, не могут создать систему, аналогичную израильскому «Железному куполу» над Украиной. Об этом заявил глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Нужно понимать, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями. Даже если бы у нас были ресурсы [для создания такой системы на Украине], это невозможно сделать в короткий срок», — заявил Боррель.

При этом глава европейской дипломатии отметил, что, несмотря на то, что тема систем ПВО для Киева будет обсуждаться 22 апреля в Брюсселе, ЕС и США не могут и не будут сбивать российские ракеты и боевую авиацию над Украиной — так как это несет риск начала третьей мировой войны.

До этого официальный представитель Белого дома Мэттью Миллер заявил, что Израиль, в отличие от Украины, является давним военным союзником Соединенных Штатов — поэтому Вашингтон принял меры для отражения ответной атаки Ирана, но не собирается непосредственно участвовать в конфликте на Украине на стороне Киева против России.

Ранее президент Польши признал ситуацию для Украины «очень сложной».