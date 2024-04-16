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В Белом доме отвергли претензии Зеленского насчет роли США в конфликте на Украине

Кирби: США не возьмут на себя «боевую роль», как того хочет президент Зеленский

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Evelyn Hockstein/Reuters

Соединенные Штаты (США) не возьмут на себя «боевую роль», как того хочет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это совершенно другая битва. Президент ясно давал понять, что ботинок на земле не будет. Соединенные Штаты не будут брать на себя боевую роль в войне на Украине», — заявил Кирби.

Под термином «ботинки» (boots) имеются в виду Вооруженные силы США, которые непосредственно размещены в той или иной стране. Таким образом Кирби ответил на критику Зеленского, который остался недоволен активной защитой территории Израиля со стороны США.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки со стороны Соединенных Штатов у Киева не будет шансов на победу в конфликте с Россией.

Зеленский признал острую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) без поддержки Вашингтона.

Ранее президент Польши признал ситуацию для Украины «очень сложной».

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