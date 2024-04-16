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В Израиле заявили о падении 4 иранских ракет на территории страны

Глава МО Израиля Галант: 4 иранских ракеты упали на территории страны

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Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе атаки Ирана на территории Израиля упали 4 иранские баллистические ракеты. Об этом заявил глава израильского минобороны Йоав Галант, сообщает РИА Новости.

При этом Галант отметил, что Иран потерпел неудачу в своей ракетной атаке и не способен обеспечить сдерживание Израиля.

«Иранцы атаковали нас агрессивно, используя более 500 единиц оружия, однако ни один БПЛА или крылатая ракета не достигли Израиля, а из 100 запущенных баллистических ракет четыре упали в Израиле», – сказал Галант, отметив, что это стало итогом подготовки с международными партнерами.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль после удара по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. За пятичасовой обстрел исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 дронов, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

После этого Белый дом запланировал ввести новые санкции против Ирана на фоне удара по Израилю.

Ранее политолог предрек дальнейшее обострение между Израилем и Ираном.

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Удар Ирана по Израилю
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