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В Финляндии весной пройдут военные учения с участием НАТО

Финляндия анонсировала армейские учения НАТО Arrow, в том числе у границы с РФ

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Gleb Garanich/Reuters

С 26 апреля по 14 мая на территории Финляндии, в том числе у границы с Россией, состоятся армейские учения НАТО Arrow («Стрела»). Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Финляндии.

В заявлении говорится, что тренировки пройдут на полигоне Похьянканка в гарнизоне Ниинисало, который является базой артиллерийской бригады подразделения финской армии.

«В учениях примут участие около 2600 человек», — уточняется в пресс-релизе.

Большинство из них — это военные срочной службы, около 300 человек являются военнослужащими интернациональных войск, указывается в публикации.

По словам командира бронетанковой бригады Финляндии Юхана Скитта, целью учений станет укрепление сотрудничества финских Сил обороны с союзниками по Североатлантическому альянсу. В ходе тренировок войска будут отрабатывать, в частности, наступательные и продолжительные боевые действия, а также научатся слаженному взаимодействию с применением различных видов огнестрельного оружия.

До этого Минобороны Румынии анонсировало проведение международных военно-морских учений НАТО Sea Shield 24 («Морской щит — 2024») с 8 по 21 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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