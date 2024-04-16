На юге Украины произошла серия взрывов

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошла серия взрывов. Об этом сообщил глава военной городской администрации (ВГА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«Взрывы слышны в Днепровском районе Херсона», — указывается в публикации.

Согласно информации главы ВГА, под атаку попали прибрежные зоны реки Днепр.

Мрочко призвал местных жителей немедленно пройти в безопасные места и не выходить на открытое пространство.

Перед этим сирены воздушной тревоги прозвучали в Николаевской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Донецке прогремели взрывы.