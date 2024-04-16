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Министры обороны США и КНР провели первые переговоры после полуторагодичной паузы

Шеф Пентагона Остин впервые переговорил с новым главой Минобороны Китая Дуном

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Violeta Santos Moura/Reuters

Глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин впервые переговорил с новым министром обороны Китая адмиралом Дуном Цзюном. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на заявление официального представителя Пентагона.

Согласно информации канала, стороны обсудили последние шаги США по улучшению связи с китайскими военными и сокращение агрессивных инцидентов в Индо-Тихоокеанском регионе.

В материале отмечается, что возобновление контактов произошло после полуторагодичной паузы с ноябре 2022 года.

В сентябре помощник руководителя Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер заявил, что Китай из политических соображений отказывается от поддержания военных каналов связи с США, открытыми на постоянной основе. Ратнер добавил, что в американском минобороны рассчитывают на то, что Китай не станет доводить ситуацию до состояния Карибского кризиса.

Ранее в Пентагоне оценили угрозу вооруженной конфронтации с Китаем.

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