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Офицер ВСУ рассказал о тяжелой ситуации у Часова Яра

Офицер ВСУ Маляревич: ситуация у Часова Яра тяжелая из-за отсутствия паритета

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Inna Varenytsia/Reuters

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень тяжело в боях за Часов Яр из-за отсутствия паритета с ВС РФ. Об этом заявил заместитель командира батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире телеканала Espreso.

Он также отметил, что ВС России превосходят украинскую армию по количеству артиллерии в шесть раз, а по дронам — в два раза.

Днем 16 апреля журнал Forbes писал, что оборона Часова Яра в Донецкой народной республике может значительно ослабнуть после отвода 67-й бригады Вооруженных сил Украины, составленной из членов бывшего «Добровольческого украинского корпуса», созданного в 2014 году боевиками «Правого сектора» (организация запрещена в России).

В этот же день польская газета Rzeczpospolita сообщала, что Вооруженные силы России начнут продвигаться к Славянску и Краматорску после того, как возьмут Часов Яр на Донецком направлении фронта.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины оказались в очень тяжелом положении в городе Часов Яр, что фактически подтвердил главком Александр Сырский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.

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