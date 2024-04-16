В зоне СВО заметили новый «царь-танк»

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине обнаружили новый российский «царь-танк», созданный на базе танка Т-80БВ. Об этом пишет «Российская газета» (РГ).

Российские военные оборудовали боевую машину антидроновыми решетками, закрывающими танк со всех направлений, а также цепями, траками и резиновыми экранами. Также Т-80БВ имеет динамическую защиту «Контакт-1».

До этого в зоне СВО заметили танк Т-72 с уникальным антидроновым козырьком или «мангалом», который защищает от вражеских беспилотников. Машина получила сплошной козырек, закрывающий крышу корпуса и башни. Более того, под навесом оказались и борта танка. В то же время конструкция прикрыла некоторые участки кормы и ходовой части машины. Вместе с козырьком танк был оснащен колейным минным тралом КМТ-6.

В январе текущего года министерство обороны РФ сообщило, что на российские танки начали устанавливать комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Эти козырьки способны сканировать местность на наличие угрозы на расстоянии до 1,5 км и подавлять вражеские дроны на расстоянии до одного километра.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.