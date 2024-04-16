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В США заявили, что ответ Израиля будет нанесен за пределами территории Ирана

NBC: ответ Израиля на иранскую атаку будет нанесен за пределами территории Ирана

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Amir Cohen/Reuters

В США уверены, что вероятный ответ Израиля на иранскую атаку будет нанесен за пределами территории Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

«Израиль может ответить одним из менее агрессивных вариантов – ударами за пределами Ирана», – сообщил вещатель, отметив, что иранская атака не привела к жертвам среди мирного населения или масштабным разрушениям.

По данным трех американских чиновников, Израиль может ударить по территории Сирии.

В материале говорится, что ответные удары не будут направлены на высокопоставленных иранских чиновников, их целью станут грузы или склады с частями ракет, оружием или компонентами, которые Иран поставляет «Хезболле».

Как отмечается, США ожидают, что Израиль заранее поделится информацией о своих действиях.

До этого спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что помощь Израилю со стороны Вашингтона является библейским наставлением для американского народа.

Ранее сообщалось, что Израиль соберет военных для обсуждения реакции на удары Ирана.

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