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В Польше спрогнозировали маршрут наступления ВС РФ после взятия Часова Яра

RP: ВС России пойдут на Славянск и Краматорск после взятия Часова Яра

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начнут продвигаться к Славянску и Краматорску после того, как возьмут Часов Яр на Донецком направлении фронта. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

По предположению издания, если Российской армии удастся занять Часов Яр, на фронте будет создан клин, и она начнет наступление на последние населенные пункты Донецкой области, находящиеся под контролем Украины.

«Это — Славянск и Краматорск», — поясняется в материале.

В статье говорится, что у ВС РФ наблюдается существенное преимущество в артиллерии и живой силе, это позволяет войскам вести активное наступление сразу в нескольких направлениях фронта.

Перед этим стало известно, что Российская армия приближается к Часову Яру и, возможно, находится уже на территории города. В частности, боестолкновения развернулись на подходе к восточным окраинам города, в районе частной застройки и многоэтажек микрорайона «Новый».

Ранее британский аналитик указал на тяжелое положение ВСУ в Часове Яре.

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