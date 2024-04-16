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В Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета

Рогов: в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Запорожской области украинские террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета. С таким заявлением выступил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Очередной теракт в Запорожской области», — указывается в публикации.

Согласно информации общественника, поступила информация о том, что 16 апреля украинские террористы совершили подрыв депутата Акимовского окружного совета.

Дополнительные подробности и более точные данные он пообещал раскрыть позднее.

В декабре Служба безопасности Украины предъявила обвинение в терроризме депутату Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергею Батрину, который накануне взорвал три гранаты в ходе заседания. В теракте пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Повреждения разной степени тяжести получили мужчины и женщины от 28 до 68 лет. Обвиняемый также выжил, он находился в больнице под наблюдением врачей и правоохранителей.

Ранее Рогов заявлял, что Вооруженные силы Российской Федерации ударили по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области.

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