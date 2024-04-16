Израиль соберет военных для обсуждения реакции на удары Ирана

Военный кабинет Израиля соберется 16 апреля, чтобы обсудить реакцию на удары Ирана по стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильского чиновника.

Время встречи еще не назначено. Это будет третий раз с момента иранской атаки, когда Израиль соберет военный кабинет.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам источников NBC, американские власти обеспокоены тем, что Израиль ответит Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме и стала ответом на позорное бездействие Совбеза ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране пригрозили Израилю быстрым ответом в случае новой атаки.