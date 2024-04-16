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Минобороны отчиталось о поражении воздушного шара ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении воздушного шара ВСУ над Курской областью

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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью малоразмерный воздушный шар вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, шар был предназначен для атаки на объекты на территории РФ, его сбили около 8:15 мск.

Впервые информация о том, что ВСУ применяют, а российские войска сбивают воздушные шары, появилась в марте 2024 года. Mash писал, что тот шар был замаскирован под зонд. Отмечалось, что такие устройства используют, чтобы бесшумно поражать цели. Они оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон для питания.

15 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили 270 беспилотных летательных аппаратов и шесть снарядов HIMARS ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине создали дрон – аналог «Ланцета».

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