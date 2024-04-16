В Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ

Удар зафиксирован ночью по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Умань Черкасской области Украины. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Этой ночью прилетело… в склад в городе Умань Черкасской области», — заявил Лебедев со ссылкой на коллег.

Других подробностей не приводится.

До этого Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области.

16 апреля российские военные ударили по расположению Вооруженных сил Украины в городе Новый Буг Николаевской области. 13 апреля также были атакованы позиции украинской армии возле поселка Радостный Сад на противоположном берегу от Николаева. По предварительным данным, уничтожены более десяти украинских солдат.

Россия наносит точечные ракетные удары по местам дислокации личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил, что российская армия никогда не атакует жилые дома и социальные учреждения.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.