В МАГАТЭ пообещали рассказывать об обстоятельствах обстрелов ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не собирается скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но сообщает о чем-либо, только когда есть свидетельства. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«Это зависит от обстоятельств. МАГАТЭ не будет скрывать что-либо. Когда мы видим что-то, когда есть свидетельства чего-то, у нас нет проблем с тем, чтобы сообщить об этом», — заявил он в ответ на вопрос, сможет ли МАГАТЭ в будущем определять, кто именно обстрелял ЗАЭС.

Гросси добавил, что МАГАТЭ нужно быть тщательными в том, что оно делает. Он отметил, что авторитет ведомства должен быть сохранен.

16 апреля Гросси заявил о намерении посетить Россию и Украину. По его словам, даты визитов в страны пока неизвестны, но в ближайшее время они будут согласованы. Он также добавил, что МАГАТЭ предложит РФ и Украине провести оценку технического состояния Запорожской АЭС.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

Ранее на Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС.