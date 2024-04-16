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ВС России ударили по позициям ВСУ в Новом Буге

Подполье: российская армия ударила по расположению ВСУ в Новом Буге

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РИА Новости

Российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины в городе Новый Буг Николаевской области. Об этом сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев агентству РИА Новости.

Согласно его словам, удар произошел в 22:20 и был направлен прямо в расположение ВСУ. Лебедев отметил, что выезд из города был заблокирован, скорая помощь работала в условиях паники, и врачей пришлось вытаскивать из домов.

Вторая атака, по его словам, привела к перебоям с электроснабжением. Координатор добавил, что более подробная информация будет доступна утром во вторник. По его данным, в Новый Буг прибыла комиссия, которая, возможно, была целью удара.

В субботу российские военные также атаковали позиции украинской армии возле поселка Радостный Сад на противоположном берегу от Николаева. По предварительным данным, уничтожены более десяти украинских солдат.

Также сообщалось о том, что Вооруженные силы России нанесли удар в направлении военного аэропорта в городе Миргород Полтавской области. Согласно информации Лебедева, два удара были проведены в районе аэродрома, который используют ВВС Украины как базу для операций. Аэродром также служит для ударов по Запорожской области и крымскому направлению.

Россия наносит точечные ракетные удары по местам дислокации личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил, что российская армия никогда не атакует жилые дома и социальные учреждения.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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