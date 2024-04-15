В Польше назвали самое грозное для ВСУ российское оружие

Российские планирующие бомбы представляют собой серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написало польское издание Defence 24.

«Проблема из-за российских планирующих бомб <…> вскоре станут ключевыми для ВСУ», — пришли к выводу военные эксперты.

Они напомнили, что в течение последних нескольких месяцев Россия нарастила использование планирующих бомб. Благодаря этим боеприпасам российская авиация атакует, но не попадает в зону украинской противовоздушной обороны.

В материале обратили внимание, что для противостояния оружию ВС РФ требуется мощная ПВО. Но когда украинцы подтянули системы ближе к линии соприкосновения, то они стали целью для планирующих бомб.

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