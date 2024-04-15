Экс-разведчик США заявил, что конфликт на Украине подходит к концу

Военный конфликт на Украине подходит к концу и вряд ли продлится еще один год. Такое мнение в интервью YouТube-каналу Dialogue Works выразил бывший американский военный разведчик Скотт Риттер.

По словам Риттера, длящийся с 2022 года конфликт близится к финалу, и он не верит, что боевые действия могут продлиться еще год. Обоснованием для такого прогноза Риттер указал наращивание военной мощи армии России при одновременном снижении боеспособности и сокращении резервов у армии Украины.

14 апреля Риттер заявил, что урегулирование украинского конфликта будет происходить на российских условиях. Экс-разведчик подчеркнул, что украинские власти могут сейчас капитулировать и тем самым спасти жизни своих граждан и сохранить инфраструктуру страны.

9 апреля Риттер оценил последствия ослабления украинской ПВО. По его словам, военнослужащие ВСУ находятся под прицелом российских войск еще до выхода на поле боя.

Ранее бывший разведчик США объяснил, почему на Украину едут все меньше наемников.