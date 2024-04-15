Четыре удара в Чугуеве вблизи Харькова сорвали ротацию Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Четыре прилета за последний час. Что-то очень интересное в Чугуеве нашли... Однозначно можно сказать, что в ближайшие пару дней ротации на Харьковском направлении у бандеровцев не будет», — заявил Лебедев.

По его информации, Чугуев используется как перевалочная база перед ротацией ВСУ и для комплектации подразделений техникой.

15 апреля Минобороны РФ сообщило, что на Авдеевском направлении проведения специальной военной операции группировка «Центр» Вооруженных сил России улучшила свое тактическое положение и нанесла поражение силам противника.

В тот же день российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ. Для этого применялись авиационные бомбы ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

14 апреля российские военные ударили по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области.

Ранее подполье сообщило об ударе по Полтаве.