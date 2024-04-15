В районе аэродрома в Кропивницком произошел взрыв

В городе Кропивницком, который является административным центром Кировоградской области на Украине, произошел взрыв. Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ВС РФ нанесли удар в районе городского аэродрома.

«Кировоград (прошлое название Кропивницкого. — Прим. ред.) прилетело. Конкретики пока нет, но говорят, что в направлении местного аэродрома. Это северо-восточная окраина города», — сказал Лебедев.

Он добавил, что недалеко от Кропивницкого также находится военный аэродром Канатово.

15 апреля Вооруженные силы России также ударили по Полтаве. Лебедев предположил, что военные поразили место хранения горюче-смазочных материалов.

11 апреля подполье сообщало, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне в районе железнодорожного вокзала произошел мощный взрыв.

Ранее стало известно, что российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.