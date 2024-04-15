Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР сообщили, что в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат недавно мобилизованные

Советник Кимаковский: первую линию обороны Украины в Часове Яре держат новобранцы

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Первую линию обороны в Часове Яре удерживают силы недавно мобилизованных. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Первую линию обороны в Часовом Яре бросили удерживать недавно мобилизованных», — сказал он.

По словам Кимаковского, командование соединений и взводов украинской армии отошло в конец города.

«Командиры разных уровней ушли с переднего края, на некоторых участках координация идет в режиме удаленки», — добавил советник главы ДНР.

Он отметил, что украинская группировка в Часове Яре несет большие потери каждый день.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что войска работают над укреплением обороны города Часов Яр. Он отметил, что складывается сложная ситуация для находящихся там подразделений из-за действий ВС Российской Федерации.

13 апреля Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Первомайское. До этого сообщалось, что десантники РФ взяли под контроль опорный пункт украинских войск на окраинах Часова Яра.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами