В ДНР сообщили, что в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат недавно мобилизованные

Первую линию обороны в Часове Яре удерживают силы недавно мобилизованных. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Первую линию обороны в Часовом Яре бросили удерживать недавно мобилизованных», — сказал он.

По словам Кимаковского, командование соединений и взводов украинской армии отошло в конец города.

«Командиры разных уровней ушли с переднего края, на некоторых участках координация идет в режиме удаленки», — добавил советник главы ДНР.

Он отметил, что украинская группировка в Часове Яре несет большие потери каждый день.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что войска работают над укреплением обороны города Часов Яр. Он отметил, что складывается сложная ситуация для находящихся там подразделений из-за действий ВС Российской Федерации.

13 апреля Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Первомайское. До этого сообщалось, что десантники РФ взяли под контроль опорный пункт украинских войск на окраинах Часова Яра.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.