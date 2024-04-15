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В Минобороны России раскрыли количество беспилотников ВСУ, сбитых за сутки

Минобороны: за сутки силы ПВО сбили 270 беспилотников и шесть снарядов HIMARS ВСУ

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 270 беспилотных летательных аппаратов и шесть снарядов HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Средствами ПВО в течение суток сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказали в российском оборонном ведомстве.

15 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Графовка Краснояружского района подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе.

Утром этого же дня Минобороны России сообщило, что украинский беспилотник был перехвачен над Краснодарским краем.

До этого начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин заявлял, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить более трети всех украинских ударных беспилотников самолетного типа при атаках в рамках контрнаступления.

Ранее командир ВСУ заявил, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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