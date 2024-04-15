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От российского удара по расположению ВСУ в Славянске пострадали французские наемники

Подполье: ВСУ перекрыли часть Славянска после удара РФ по французским наемникам

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В результате удара России по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске есть раненые французские наемники. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

Пострадавших на нескольких скорых увезли в Павлоград.

«Сильный взрыв в Славянске в семь утра. По сообщениям от наших товарищей, прилетело в «располагу», где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — отмечал Лебедев со ссылкой на свои источники. Он также добавил, что после удара России по французским наемникам солдаты ВСУ перекрыли Славянск.

В Госдуме французских наемников назвали приоритетной целью российских военных. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет. По его мнению, французские власти, которые санкционировали отправку военных на Украину, не смогут добиться успеха.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что в Славянск прибыла первая группа из ста военных Французского Иностранного легиона, среди которых есть специалисты по артиллерийской разведке и инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений. Военные третьего полка легиона до этого прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее стало известно об участии в боях на стороне ВСУ наемников из Румынии.

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Операция на Украине
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