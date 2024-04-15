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В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

МЧС объявило в Воронежской области опасность атаки беспилотников

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Shutterstock

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательный аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов!» — говорится в сообщении.

Граждан призвали соблюдать спокойствие, по возможности оставаться в помещении и держаться подальше от оконных проемов. Тех, кто в момент угрозы находится на улице, призвали укрыться в ближайшем здании, подъезде, паркинге, подземном переходе.

Необходимо дождаться отбоя угрозы.

«Увидели БПЛА – позвоните на 112 и сразу уходите из зоны его видимости», — добавили в МЧС.

Незадолго до этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Глотово в Грайворонском округе Белгородской области. Загорелся фельдшерский пункт.

Утром 15 апреля Министерство обороны РФ сообщило о перехвате украинского дрона над Краснодарским краем.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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