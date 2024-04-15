В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадал фельдшерский пункт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Глотово в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, населенный пункт был атакован с помощью беспилотника. Дрон сбросил взрывчатку на фельдшерско-акушерский пункт, в результате чего здание загорелось. Гладков уточнил, что его оперативно потушили.

По предварительной информации, мирные жители не пострадали.

Вечером 14 апреля Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. По данным министерства, попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена около 21:05 мск.

До этого Гладков заявил, что украинские бойцы за сутки более 30 раз обстреляли регион. Он рассказал, что за данный промежуток времени бойцы ВСУ выпустили 19 снарядов по четырем районам области. Более того, в небе над регионом заметили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — они сбросили на землю 11 взрывных устройств.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона над Краснодарским краем.