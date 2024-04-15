На Украине не исключили, что польские силы ПВО могли бы защищать страну

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части территорий страны польскими системами противовоздушной обороны Patriot. Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу «ТСН».

По его словам, «сейчас все реально», рассматриваются разные решения по вопросу обороны страны от ракет или беспилотных летательных аппаратов.

В этом же интервью Кулеба рассказал, что просил Запад дать Киеву Patriot в аренду.

В свою очередь лидер Украины Владимир Зеленский призывал союзников передать Киеву четверть всех запасов ЗРК Patriot в мире.

9 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин с союзниками прорабатывает возможности приобрести системы ПВО для Украины у третьих стран.

Ранее минобороны ФРГ пообещало отправить Украине еще одну систему ПВО Patriot.