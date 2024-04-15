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На Украине не исключили, что польские силы ПВО могли бы защищать страну

Кулеба допустил, что польские средства ПВО Patriot могли бы защищать Украину

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Tobias Hase/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части территорий страны польскими системами противовоздушной обороны Patriot. Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу «ТСН».

По его словам, «сейчас все реально», рассматриваются разные решения по вопросу обороны страны от ракет или беспилотных летательных аппаратов.

В этом же интервью Кулеба рассказал, что просил Запад дать Киеву Patriot в аренду.

В свою очередь лидер Украины Владимир Зеленский призывал союзников передать Киеву четверть всех запасов ЗРК Patriot в мире.

9 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин с союзниками прорабатывает возможности приобрести системы ПВО для Украины у третьих стран.

Ранее минобороны ФРГ пообещало отправить Украине еще одну систему ПВО Patriot.

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