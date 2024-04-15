ВВС Израиля перехватили неизвестный беспилотник

Истребители израильских военно-воздушных сил Израиля в ночь на 15 апреля перехватили неизвестный беспилотный летательный аппарат, который приближался к стране с востока. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Отмечается, что дрон не представлял угрозы, поэтому в соответствии с протоколом сирены не включались.

Сведений о каких-то разрушениях или пострадавших не поступало, уточнили в пресс-службе ЦАХАЛа.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетанияху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам источников NBC, американские власти обеспокоены тем, что Израиль ответит Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

Ранее Россия раскрыла причину атаки Ирана на Израиль.