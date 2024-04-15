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В Иране заявили, что все гиперзвуковые ракеты, выпущенные по Израилю, поразили цели

Press TV: все гиперзвуковые ракеты Ирана достигли целей в Израиле

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Iranian Army Office/Global Look Press

Все гиперзвуковые ракеты, использованные Ираном для атаки на Израиль, достигли своих целей, обойдя израильские системы ПВО. Об этом заявил иранский государственный телеканал Press TV.

Какие именно цели были поражены, не уточняется.

15 апреля американский телеканал ABC News, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, сообщил, что по меньшей мере девять иранских ракет, прорвавших воздушную оборону Израиля, поразили израильские авиабазы Неватим и Негев.

По словам источника телеканала, о значительном ущербе со стороны израильской стороны не сообщалось.

Представитель Армии обороны Израиля заявлял, что 99% из 300 «угроз разного типа», выпущенных по территории Израиля со стороны Ирана, были перехвачены израильскими системами ПВО и ВВС.

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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