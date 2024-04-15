Власти Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в своем Telegram-канале заявил о повреждении инфраструктурного объекта в регионе.

По информации Лысака, был зафиксирован удар «по инфраструктурному объекту». Других подробностей он не привел.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Днепре. Власти ситуацию не комментировали.

Ночью воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Николаевской областях Украины.

Директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко сообщал, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как ВС РФ стала наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.