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Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана

ABC News: Израиль определится с видом ответа на атаку Ирана в ближайшие дни

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Amir Cohen/Reuters

В ближайшие дни власти Израиля определятся с ответом на атаку Ирана. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

«[Израиль] примет решение о дальнейших шагах в понедельник или в ближайшие дни», — говорится в сообщении телеканала.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже предоставила правительству еврейского государства ряд вариантов ответа на атаку Ирана, сообщает телеканал.

До этого президент Ирана Эбрахим Раиси говорил, что Израиль в ответ на атаку может попытаться подорвать экономику Исламской Республики.

По его словам, Иран готов к такому развитию событий. Власти страны своевременно примут все необходимые меры для поддержки стабильности экономики.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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