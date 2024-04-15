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Риттер заявил, что у Израиля не хватит дорогих ракет для отражения ударов Ирана

Риттер: отражение иранских ударов обошлось Израилю в миллиарды долларов

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Amir Cohen/Reuters

Бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что уничтожение иранских ракет и дронов обошлось в миллиарды долларов, поэтому Израиль и США не смогут несколько дней подряд отражать удары такой интенсивности. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

По словам Риттера, удар по израильским военным базам продемонстрировал то, что Израиль не в состоянии защитить себя. Кроме того, Израиль был вынужден потратить на отражение атаки ракет и беспилотников миллиарды долларов.

Риттер отметил, что Израиль и его союзники смогут применять столь дорогие высокотехнологичные средства противоракетной обороны лишь в течение трех-пяти дней. И ракеты у Израиля закончатся раньше, чем беспилотники у Ирана. Поэтому Иран «разберет Израиль на части», применив более мощное ракетное вооружение, когда у еврейского государства больше не останется средств ПВО и ПРО.

По мнению бывшего американского разведчика, если Иран решит уничтожить Израиль, никто не сможет помешать ему.

До этого военные США заявили об уничтожении более 80 БПЛА, предназначенных для ударов по Израилю.

Ранее в Иране назвали пощечиной ракетную атаку по Израилю.

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Удар Ирана по Израилю
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