Российские Су-34 корректируемыми бомбами уничтожили командный пункт ВСУ

Российские самолеты Су-34 с помощью корректируемых бомб на Южно-Донецком направлении уничтожили командный пункт украинской армии. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает ТАСС.

По сведениям Минобороны, многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, применив неуправляемые авиационные бомбы ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), нанесли удар по командному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что российские войска нанесли удар по складам техники и боеприпасов Вооруженных сил Украины.

14 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T германского производства в зоне специальной военной операции.

Ранее генералы ВСУ заявили о превосходстве российских войск на поле боя.