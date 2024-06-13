ВДВ уничтожили «Градами» технику, опорные пункты и личный состав ВСУ у Часова Яра

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» воздушно-десантных войск (ВДВ) у населенного пункта Часов Яр в ДНР нанесли удар по технике, опорным пунктам и личному составу противника. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

Десантники во время воздушной разведки выявили участки местности, на котором скопилось значительное количество личного состава Вооруженных сил Украины. Информацию передали Костромскому артиллерийскому полку 98-й дивизии ВДВ. После получения координат целей установки «Град» нанесли удар по выявленным позициям противника. Личный состав ВСУ был поражен 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными снарядами.

В министерстве обороны отметили, что артиллерия ВДВ наносит огневое поражение ВСУ днем и ночью, не позволяя противнику проводить ротацию войск.

До этого сообщалось, что расчет РСЗО «Град» группировки российских войск «Запад» уничтожил до 30 украинских военных.

Ранее российский расчет «Дуняша» ударил по командному пункту ВСУ необычным снарядом.