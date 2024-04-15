Взрывы произошли в Днепре. Такое сообщение опубликовал украинский телеканал «Общественное».

«В Днепре слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского СМИ. Других подробностей на текущий момент нет. Власти не комментировали ситуацию.

Сейчас воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Николаевской областях Украины.

Ранее в Днепре произошел взрыв во время воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.