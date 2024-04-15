«Хезболла» оценила решение Ирана по ответу Израилю

Представители ливанского шиитского движения «Хезболла» заявили, что высоко оценили решение Тегерана ответить Израилю на удар по иранскому консульству в столице Сирийской Арабской Республики (САР) Дамаске.

«Высоко оценивает храброе и мудрое решение решительно ответить на сионистскую агрессию против иранского консульства в Дамаске», — уточнила в своем заявлении «Хезболла».

Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) сообщили в ночь на 14 апреля, что наносят удар по территории Израиля в ответ на действия

в САР в начале апреля.

Иран, по разным данным, задействовал от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, а том числе беспилотники-камикадзе Shahed.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Новый виток эскалации начался после того, когда Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции. Иранские власти пообещали принять ответные меры.

Ранее представитель США заявил, что Вашингтон не ищет эскалации с Ираном.