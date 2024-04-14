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Названы масштабы дроновой активности вокруг ЗАЭС

Директор ЗАЭС Черничук сообщил о 120 ежедневно подлетающих к станции дронах

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Reuters

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил о 120 ежедневно подлетающих к станции дронах. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Черничука, такой уровень дроновой активности вокруг АЭС наблюдается со дня посещения станции главой МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэлем Гросси 7 февраля, когда прилетов на территорию АЭС не было.

«Активность дронов фиксируется уже на протяжении очень долгого времени», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 апреля выступит в СБ ООН в связи с атакой на ЗАЭС.

8 апреля Гросси заявил, что по ЗАЭС впервые с ноября 2022 года подтверждено три попадания. Комментируя атаку на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), он назвал неприемлемым нападение на ядерные объекты и заявил, что никто не извлечет из него военную или политическую выгоду.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.

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